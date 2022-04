Loner Life in Another World Tome 4

Haruka est parvenu à vaincre l'adversaire qui oeuvrait à massacrer toute sa classe dans le but d'acquérir plus de pouvoir. Il retrouve alors sa vie rêvée (? ) de solitaire et poursuit son chemin d'aventurier. " Direction le donjon le plus vieux du môôônde !!! " Mais à peine arrivé, il tombe dans un piège qui le fait dégringoler au dernier sous-sol du donjon... !