Le petit guide féminin de l'intimité. Clitoris n'est pas le nom d'une planète

A quel âge a-t-on ses premières règles ? Pourquoi a-t-on des boutons sur le visage ? Quels sont les complexes les plus communs ? Est-il normal d'avoir des hauts et des bas émotionnels si fréquents ? Est-ce que ça fait mal la première fois qu'on fait l'amour ? Les filles se masturbent-elles ? Doivent-elles raser tous leurs poils ? Qu'est-ce qu'un sexto ? Quelles sont les différentes orientations sexuelles ? Qu'est-ce que c'est une ITS ? Shawn Mendes est-il célibataire ? Voilà quelques exemples de questionnements auxquels ce guide tente de répondre avec un maximum de tact et un brin de folie. Parce qu'avec tous les sujets tabous abordés dans ce livre, il faut bien trouver le moyen de sourire un peu !