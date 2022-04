Dans le Verdon (3e ed)

30 balades en famille pour découvrir les richesses patrimoniales et naturelles du Parc naturel régional du Verdon. Le territoire du Parc s'articule autour d'une rivière/frontière naturelle entre les Alpes-de-Haute-Provence et le Var. Reliant des paysages et des hommes, le Verdon traverse son pays et le marque de son sceau. La plupart des itinéraires proposés sont donc tout naturellement regroupés au plus près du cours d'eau en partant de l'amont vers l'aval avec, dans cette nouvelle édition, une incursion dans le sud du territoire. Parmi les 30 balades proposées, certaines restent méconnues, d'autres sont insolites, sans oublier les grandes classiques.