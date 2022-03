30 jours pour jacter comme Mézigues. Redécouvrir les joies de l'argot en jouant !

Jouez avec les mots et expressions de l'argot ! - Un cahier de jeux illustré pour s'amuser avec l'argot. - Un concept ludique et pédagogique pour maîtriser la langue verte. - 200 jeux inédits pour jongler avec les mots fleuris que nous aimons tant L'argot n'aura plus aucun secret pour vous ! Hugo, Rabelais, Balzac, Zola, Queneau, Céline, Pierre Perret, Renaud et même certains rappeurs adorent l'argot ! Au cinéma, Les Tontons flingueurs jactent comme personne et que dire du grand San Antonio ? L'argot habite notre langue depuis des siècles sans jamais disparaître, bien au contraire. Sylvain Vanderesse, fin connaisseur de la langue verte, vous propose ce cahier-jeux illustré pour vous aussi devenir un argotier de référence ! Au programme, quelque 200 jeux : charades, devinettes, rébus, anagrammes, quiz, lexique, mots croisés, mots troués, mots à relier... Prêts ? A vos cheveux ! crayons