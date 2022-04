A la fin de ce livre vous saurez coudre à la machine

Vous pensez que confectionner ses propres vêtements n'est accessible qu'aux couturiers très expérimentés ? Mais pourtant vous adoreriez avoir une garde-robe unique ? Lancez-vous avec cet ouvrage conçu pour les débutants ! Découvrez les bases et exercez-vous grâce à une première partie composée de pas à pas illustrés pour maîtriser les bases et techniques (lire un patron, choisir le bon tissu, se familiariser avec sa machine...). Dans un second temps, passez à la pratique avec nos 15 réalisations super tendance et faciles à réaliser : toutes sont accompagnées d'un patron accessible via QR code, dont 4 avec un patron papier joint à ce livre. Au fil des projets, vous gagnerez confiance en vous. Du kimono à la robe longue bohème, sans oublier l'incontournable sweat, vous saurez réaliser des pièce sur-mesure pour votre dressing. La couture n'aura plus de secrets pour vous !