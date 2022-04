Mon grand livre de comptines livre musical

Le livre musical qui fera référence en matière de comptines. Un véritable bijou sur le plan musical : de très belles voix, des polyphonies harmonieuses accompagnées de guitare, saxophone et quatuor à cordes. - Avec tous les petits "plus" de la collection : les paroles, les partitions et des commentaires rédigés par Françoise Tenier, spécialiste de la chanson pour enfants. - Les superbes illustrations de Clémence Pollet dépeignent un univers onirique et intemporel d'une grande finesse.