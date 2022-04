Après les vagues

Parfois, on part à l'aventure. On explore, on découvre des endroits inexplorés. Parfois, on traverse des tempêtes, et on doit rester cachés, blottis, se tenir chaud, et tenir bon. Parfois aussi, on se perd. Mais heureusement, on se retrouve. Et on savoure le plaisir d'être à nouveau ensemble, et de goûter aux moments importants qui font que la vie est jolie...