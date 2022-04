Nectar et Ambroisie et le monde des ténèbres - Tome 1

Depuis que le terrible Hadès a kidnappé Perséphone, la glace et la neige recouvrent la planète qui s'est transformée en un désert blanc et fantomatique. Tandis que sur l'Olympe, Zeus et les autres dieux se chamaillent sans parvenir à trouver une solution, Nectar et Ambroisie réussissent à entrer dans le royaume d'Hadès. Leur but : convaincre le maître des Enfers de libérer son épouse, afin de ramener le printemps sur Terre.