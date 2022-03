Compétence Photo n°86 - Paysages d'hiver - 50 Astuces d'expert

Le Numéro 86 de Compétence Photo fait la part belle à la prise de vues avec trois grands dossiers thématiques. Le premier guide se consacre à la photographie de paysage en période hivernale (26 pages). Expert dans ce domaine depuis des années, son auteur vous livre pas moins de cinquante conseils et astuces, tous illustrés afin de vous accompagner dans la maîtrise des images par temps de grand froid. Le second guide (14 pages) se focalise plus volontiers sur une technique très appréciée des photographes, le bokeh, mais qui exige de bien connaître son matériel et de faire les bons choix au bon moment en matière de composition, de cadrage et de réglages du boîtier. Enfin, le troisième guide vous emmène en studio dans le but de réaliser des photos de portraits originales grâce à l'usage de focales extrêmes (14 pages). Là encore, la maîtrise de la technique et la connaissance de vos objectifs vous seront d'une grande aide pour parfaire vos photos studio. Le Numéro 86 n'est cependant pas en reste concernant la pratique logicielle. Pas moins de grands exercices pas à pas vous sont proposés afin de retoucher efficacement vos fichiers Jpeg. De la correction de la balance des blancs à l'amélioration des sélections, en passant par le remplacement d'un ciel ou le renforcement des contrastes locaux, ce dossier pratique de 24 pages vous garantira l'obtention de retouches de haut niveau sans avoir besoin de recourir à des fichiers Raw. Viennent s'ajouter trois guides logiciels : DxO PhotoLab 5 et ses nouveaux outils de catalogage, DxO FilmPack 6 et sa capacité à faire voyager les photographies dans le temps, et enfin Photo Supreme v6, un catalogueur par excellence (20 pages). également dans ce numéro : la rubrique Droit aborde la problématique des limites d'utilisation de photographies dites vernaculaires (photos de famille) ; le livre de photographie est aussi à l'honneur avec le palmarès des Prix HiP 2021 et la sélection des nouveautés par la rédaction pour ce début d'année.