Hellfire Gala T01 (Edition collector) - Compte ferme

Mettez-vous sur votre trente et un car vous êtes invité au plus grand événement de l'année : le Gala des Damnés. Les membres éminents de la communauté mutante seront présents, vous y retrouverez vos héros préférés, leurs plus proches alliés et leurs pires ennemis ! Une équipe officielle de X-Men va être démocratiquement élue, entre autres événements cataclysmiques. Nouveau point d'orgue de la saga de Jonathan Hickman sur les X-Men, avec cet album qui est un point d'entrée idéal pour ceux qui n'ont pas lu DAWN OF X, X OF SWORDS ou REIGN OF X. Le gros du sommaire est composé du gigantesque épisode Planet-Size X-Men, qui étonnera le lecteur de page en page !