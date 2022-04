La vengeance d'Aphrodite

Psyché est une princesse à la beauté extraordinaire. Un jour, la belle voit son sort scellé par la jalousie d'Aphrodite : elle sera mariée à un monstre. Mais Phanès, le fils de la déesse, charmé par la beauté de Psyché, fait tout pour empêcher cette union tout en restant caché aux yeux de la belle. Mais Aphrodite n'a pas dit son dernier mot et lui donnera les corvées les plus ingrates et impossible pour exercer sa jalousie. Une réécriture d'un célèbre épisode de la mythologie grecque : la jalousie venimeuse de la déesse de l'amour, Aphrodite, à l'encontre de la belle Psyché.