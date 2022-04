Panne de coeur

Une histoire d'amour sur fond d'illettrisme. Dans un village, une jeune institutrice éloignée de sa famille et de ses amis, déprime et peine à enseigner à sa classe de CM1. Sa maison est aussi délabrée que son moral... Les enfants de sa classe sont touchés par sa tristesse mais ne savent pas trop comment l'aider. Or, un jour, elle rencontre un jeune homme bricoleur et bourru, au lourd secret : il ne sait pas lire. Il fera des travaux dans la maison d'Audrey. Elle apprendra à lire à Serge. De cet échange naîtra une belle histoire d'amour. L'institutrice retrouvera le goût de vivre et la joie d'enseigner. Et, comme dans les contes de fée, tout se terminera par un émouvant mariage auquel, bien sûr, la classe de CM1 sera invitée...