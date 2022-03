L'enfant à haut potentiel est un enfant comme les autres

On les dit surdoués, précoces, à haut potentiel intellectuel... On les considère comme des élèves particulièrement performants destinés à faire partie de l'élite ou on les envisage comme des enfants à problèmes, insolents, bizarres, voire des cancres inadaptés à l'institution scolaire. Tous ont passé un test de QI qui a permis de les classer dans cette catégorie, un chiffre qui ne donne aucune réponse ni aucune clé à des parents et des éducateurs bien souvent désemparés face ces enfants, qui représentent 2 à 3 % de la population scolaire en France. Au-delà du mythe et des clichés, qui sont ces enfants ? Comment comprendre leur fonctionnement et les aider à trouver une vraie place, la leur, sans pathos ni fascination ? Nelly Dussausse, fondatrice de l'Ecole Georges Gusdorf à Paris, qui accueille depuis treize ans les élèves à haut potentiel du CP à la terminale, partage son expérience de directrice, de professeure, de chercheure et de mère afin de contribuer à une meilleure identification des élèves à haut potentiel. Douée d'une expérience et d'une empathie exceptionnelles, elle pose un regard bienveillant sur ces élèves qui, comme les autres, méritent de recevoir un accompagnement individualisé, respectueux de ce qu'ils sont et non de l'idée qu'on se fait d'eux. Dans ce livre passionnant et nourri de nombreux témoignages, Nelly Dussausse montre que les enfants à haut potentiel, par leur exigence de sens, amènent à repenser l'idée d'enfance et l'éducation de façon globale.