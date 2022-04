S'initier à la gestion de projets informatiques

Ce livre s'adresse à toute personne qui souhaite s'initier à la gestion de projet, et en particulier la gestion de projets informatiques. Il s'adresse aussi bien à des développeurs, testeurs, consultants fonctionnels ou autre fonction d'ingénierie informatique souhaitant se lancer dans la gestion de projets qu'à des personnes déjà initiées à la gestion de projet, mais sans l'avoir pour autant pratiquée dans le cadre d'une expérience professionnelle. L'auteur commence par introduire les notions principales d'un projet avant de se pencher sur les particularités des projets informatiques, à savoir leurs types, les modes de facturation, les parties prenantes ainsi que les différentes étapes. Il décrit ensuite le poste de chef de projet, et en particulier le poste du chef de projet informatique, pour détailler ses principales fonctions, ses compétences clés ainsi que les outils et méthodes qu'il doit connaître. Dans la suite du livre, l'auteur aiguille le futur chef de projet sur ses premiers pas de prise de responsabilité puis détaille les éléments à prendre en compte dans la gestion de petits projets tels que les erreurs à éviter, les vertus de l'application des accords toltèques ou encore certains conseils à prendre en compte pour acquérir de la maturité en gestion des projets, tout en fournissant une approche concrète pour plusieurs projets en parallèle. Puis, l'auteur traite de la gestion d'équipe : il décrit les différents types d'équipes, les particularités d'une petite équipe et propose une approche pas-à-pas pour parvenir à gérer une petite équipe. Pour finir, il fournit les clés de la réussite d'un projet informatique à travers un ensemble de normes, d'outils et de méthodes. A l'issue de la lecture de ce livre, le lecteur sera sensibilisé à la gestion de projet et pourra prendre en charge des projets informatiques simples, avec une équipe de taille réduite, lui permettant de s'exercer avant d'aller plus loin sur de la gestion de projet plus complexe.