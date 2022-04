La Belle et la Bête, La Barbe Bleue. suivi d'un groupement thématique « Monstres humains, humains monstrueux »

Deux contes merveilleux de Madame Leprince de Beaumont et Charles Perrault, dans une édition en couleur, enrichie de compléments pédagogiques. En lien avec les objets d'étude " Le monstre, aux limites de l'humain " et " Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques " du programme de français en 6e. Les deux contes - Prisonnière de la Bête, la Belle comprend que, sous le monstre, se cache un homme de coeur, dont elle tombe amoureuse. - Mariée à un homme riche, surnommé La Barbe bleue, une jeune femme découvre qu'il est le meurtrier monstrueux de ses précédentes épouses. Les compléments pédagogiques - un avant-texte pour préparer la lecture - un carnet de lecture pour analyser l'oeuvre - des activités complémentaires sur l'ensemble de l'oeuvre Le groupement thématique Un parcours de lecture, regroupant textes et documents visuels de différentes époques, autour du thème : " Monstres humains, humains monstrueux " . Les ressources en ligne Dans le guide pédagogique (réservé aux enseignants), téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), un descriptif complet de la séquence et les corrigés des questionnaires. La citation " Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la Belle. "