L'Avare. suivi d'un groupement thématique « Dénoncer l'avarice »

La pièce culte de Molière dans une édition en couleur, enrichie de compléments pédagogiques. En lien avec les objets d'étude " Avec autrui : famille, amis, réseaux " du programme de français en 5e et " Individu et société, confrontation de valeurs " du programme de 4e. L'oeuvre Harpagon, père avare et égoïste, veut imposer à ses enfants Cléante et Elise des mariages d'argent. Avec l'aide du valet La Flèche, réussiront-ils à épouser ceux qu'ils aiment ? Les compléments pédagogiques - un avant-texte pour préparer la lecture - un carnet de lecture pour analyser l'oeuvre - des activités complémentaires sur l'ensemble de l'oeuvre Le groupement thématique Un parcours de lecture, regroupant textes et documents visuels de différentes époques, autour du thème : " Dénoncer l'avarice " . Les ressources en ligne - Plusieurs extraits lus de la pièce, sur la chaîne You Tube Classiques Hatier. - Dans le guide pédagogique (réservé aux enseignants), téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), un descriptif complet de la séquence et les corrigés des questionnaires. La citation " Que la peste soit de l'avarice et des avaricieux ! "