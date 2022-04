Je débute la DME avec mon enfant

La DME vous connaissez ? Il s'agit de la Diversification Menée par l'Enfant. En d'autres termes, rendre le tout-petit acteur de sa diversification alimentaire, après la période de l'allaitement exclusif. Exit les purées-compotes, bonjour les petites portions adaptées à son palais ! Vous allez lui donner une autonomie qui renforcera sa confiance en soi, éveillera ses papilles et stimulera sa motricité fine. Autre grand avantage, vous ne démultiplierez plus les repas : en préparant celui des grands, il sera plus aisé de réserver des petites portions que votre enfant pourra déguster lui-même en famille ou en solo, selon le moment de la journée. - Les explications complètes et claires de Laetitia Rouzeau, créatrice du compte Instagram DME_Lulu, vont vous aider à bien appréhender les règles de sécurité, tout savoir pour bien débuter la DME et bien connaître les différentes familles d'aliments. - Les 50 recettes salées et sucrées en photos, avec leurs conseils d'accompagnements, vous aideront à préparer une infinité de menus gourmands et variés. Ouvrez ce livre, respirez et simplifiez-vous la vie !