Les 50 règles d'or pour réussir son potager sur son balcon

Ce petit guide vous donne toutes les astuces et techniques d'entretien pour réussir votre potager : plants ou semis, repiquage, terreau, rempotage, arrosage... Découvrez la palette de plus de 30 fruits et légumes à récolter sur votre balcon tout au long des saisons : salades, choux, radis, aubergines, fenouils, melons... Récoltez, partagez, savourez !