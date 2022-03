Les Enchanteresses Tome 2 : Les disparues de Chateaubriand

Après une année de seconde rythmée par la découverte d'un grimoire et de leurs pouvoirs magiques, Bleuenn, Lizig et Flora font leur entrée en première. Les quatre amies doivent jongler entre leurs journées de lycéennes et leurs entraînements d'enchanteresses. Tout semble se dérouler au mieux. Jusqu'à ce que l'une de leurs camarades disparaîsse mystérieusement le soir d'Halloween. Le plus surprenant étant qu'il ne s'agit pas du premier cas, et que d'autres adolescente des environs se sont ainsi littéralement évaporées dans la nature. Quel mystère se cache derrière ces affaires non résolues ? Bleuenn, Lizig et Flora parviendront-elles à le résoudre grâce à leur magie ?