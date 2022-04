Drôme Ardèche (3e ed)

Des coteaux ardéchois au Vercors, en passant par la Drôme des collines et la Drôme provençale, 52 balades pour toute la famille autour de Valence, Romans-sur-Isère, Tournon-sur-Rhône, Montélimar et Nyons. A cheval sur les départements de la Drôme et de l'Ardèche, autour de Montélimar, Nyons, Romans-sur-Isère, Tournon-sur-Rhône et Valence, Pascal Riché vous propose 52 balades, sur de bons chemins et sentiers pittoresques toujours agréables afin de savourer de bons moments en famille. Ces circuits ont été sélectionnés pour leur richesse naturelle, leur patrimoine, leur relief, leur histoire, leur environnement et les peuples qui les ont occupés. Les balades seront classées par thèmes à découvrir au gré de vos envies : lacs, cascades, grottes, canyons, sommets, falaises, châteaux, chapelles...