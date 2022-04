Dans les années 1950 et 1960, au Etats-Unis, des psychologues conceptualisent le " genre " afin de médicaliser l'intersexualité et la transsexualité. Au cours de la décennie suivante, des féministes s'emparent du terme pour dénaturaliser la féminité. De catégorie normative, le genre devient dès lors un outil critique. Depuis une dizaine d'années, les études de genre (gender studies) font l'objet de débats et de critiques. Eric Fassin, l'introducteur en France des travaux de Judith Butler, revient sur la nature ambiguë du genre, à la fois normatif et critique.