La mort en tête

De traqueuse, elle est devenue la proie A Drancy, en Seine-Saint-Denis, la séance d'exorcisme d'un enfant de 8 ans tourne au drame. Appelée sur les lieux, Eva Svärta, policière à la Brigade criminelle, rencontre Dorian Barbarossa, un journaliste à sensation qui vit depuis des années avec une balle calibre 22 dans le crâne. Il a tout filmé, ou presque... Très vite, entre Paris et Toulouse, l'enquêtrice et son partenaire, le policier Alexandre Vauvert, se sentent observés. Le danger rôde. Le duo se trouve sur la brèche. Et cette fois, ce sont eux les proies d'un tueur psychopathe... A propos de l'auteur Né en 1974, le Toulousain CEDRIC SIRE occupe depuis plusieurs années une place majeure sur la scène du thriller français. Lauréat du prix Masterton et du prestigieux prix Polar du festival de Cognac, il est l'auteur d'une dizaine de romans et de deux recueils de nouvelles. "Un thriller haletant et magistral". France Dimanche " Le danger est permanent au fil des pages de ce roman, le lecteur devient otage de la trame du récit. " La Dépêche