La boîte à outils du Conférencier - 2e éd.. Discours, Keynotes, Webinaires

Comment promouvoir votre expertise ? Comment préparer votre intervention ? Comment captiver votre public ? Quelles stratégies adopter pour vendre vos conférences, produits et services ? Comment fidéliser vos clients et en acquérir de nouveaux ? Préparation de l'intervention, déroulé du discours, mais aussi prospection et communication, cette boite à outils fait le tour des éléments indispensables pour devenir conférencier professionnel. Des cas pratiques, témoignages vécus, exercices et auto-évaluations viennent compléter certains outils. Un site Internet propose de nombreuses ressources complémentaires, vidéos ou téléchargeables.