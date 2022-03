I Will Be Your Romeo

Il est le petit ami idéal... Normal, c'est son métier. Quand Camille a rencontré Roméo Courtois, le nouveau copain de sa soeur, elle a tout de suite compris que quelque chose clochait. Car cet homme n'est pas chirurgien, comme il le prétend, et il ne s'appelle pas Roméo... Il s'agit de Léo, le plombier venu la dépanner il y a un mois, et dont la visite a inspiré nombre de ses fantasmes nocturnes. Pas de doute, même avec sa barbe soigneusement taillée et son élégant costume qui laisse deviner ses muscles ciselés, elle le reconnaît... et il lui fait toujours autant d'effet. Pour autant, quand sa soeur lui avoue qu'il s'agit d'un escort embauché pour l'occasion, Camille décide de classer définitivement cet homme dans la catégorie "A oublier" . Seul problème : lui aussi l'a reconnue, et il semble plutôt avoir choisi la catégorie " Défi à relever. " "Un cocktail explosif qui saura comme il se doit toucher en plein coeur les lecteurs du livre et leur montrer que les escorts boys aussi, peuvent tomber amoureux". Serieously A propos de l'autrice Repérée sur la plate-forme d'écriture Wattpad où elle a réuni plus de 10 millions de lecteurs, Alana Scott écrit depuis toujours pour s'évader, rêver, mais surtout pour exprimer ses idées et ses émotions.