Aujourd'hui, Gaspard dit les mots "câlins". Une courte histoire à écouter 5 puces sonores pour répéter les petites phrases et apprendre à bien parler ! Une chanson pour chanter fort et rigoler ! 1 Ce matin, Gaspard dit bonjour à son papa et lui fait un gros bisou. (puce : je fais un gros bisou à Papa ! - Bonjour papa ! ) 2 Gaspard fait des caresses à son doudou Oscar. Sois bien sage, Oscar ! (puce : je fais des caresses à mon doudou Oscar ! Il est si doux ! ) 3 A la crèche, Gaspard est heureux de retrouver Robin. Oh, le gros câlin ! (puce : J'aime bien retrouver mon copain robin. On se fait un gros câlin ! Oh, Oh ooo ! ) 4 Maman vient chercher Gaspard. -Coucou, coucou, maman chérie ! dit Gaspard. (puce : Coucou Maman chérie. Coucou ! ) 5 - Tu es mon petit coeur, Gaspard. - Et moi, je t'aime très fort, maman. (puce : Oh la la, je t'aime très très fort, maman.)