Milo va sur le pot

Le petit Milo reçoit en cadeau... un petit pot bleu. Ce n'est pas le jouet dont il rêvait ! Mais peu à peu, aidé de papa, de maman, et de doudou qu'il installe à sa place (! ), il va s'approprier l'objet... Entre refus, attente, acceptation, petits accidents, fierté d'avoir réussi, on découvre les différentes étapes de l'apprentissage du pot, racontées avec humour et bienveillance dans ce joli album illustré par Raphaëlle Michaud. A la manière d'une pratique canadienne, les parents encouragent Milo tranquillement, attendent qu'il soit prêt et s'il le veut, lui propose de coller un autocollant à chaque pipi dans le pot ! Et ça, ça plait beaucoup à Milo !