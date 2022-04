Le Monstre

Steve Harmon, un adolescent afro-américain de 16 ans, voit son monde s'effondrer lorsqu'il est jugé pour meurtre. Le propriétaire d'une pharmacie de Harlem a été tué par balle dans son magasin, et Steve est accusé d'avoir servi de guet. Du jour au lendemain, il se retrouve enfermé derrière les barreaux. Coupable ou innocent, Steve devient un pion au coeur d'une bataille juridique qui le dépasse. Pour la première fois, il est obligé de penser à qui il est alors que grandit le risque qu'il soit condamné à passer le reste de sa vie en prison. Pour faire face aux événements horribles qui l'entourent, Steve, cinéaste amateur, décide de transcrire son procès en scénario, comme au cinéma. Il décrit scène par scène la façon dont toute sa vie a été transformée en un instant. Mais malgré ses efforts, la réalité est floue et sa vision obscurcie jusqu'à ce qu'il ne puisse plus dire qui il est ou quelle est la vérité.