Réparation et entretien de mon vélo

Le guide du cycliste pratique et facile à consulter. VTT, vélo de route, vélo de course, vélo de ville, vélo à assistance électrique, vélo hybride... Entretenez et réparez tous les types de vélo. - Des explications adaptées à votre type de vélo. - Des conseils pour bien l'entretenir et le réparer. - Des instructions claires, illustrées étape par étape, pour remplacer les pièces défectueuses et procéder à tous les réglages.