Les chercheurs de Dieu, Tome 33. Bâtisseurs de paix - Trois hommes du XXe siècle au service de la fraternité universelle

Gandhi (1869-1948), avocat de confession hindouiste, père de la nation indienne et grande figure spirituelle de l'humanité. Il est considéré comme le précurseur du concept de la non-violence. Après son assassinat, Martin Luther King reprend cette approche pour défendre le droit des Afro-américains. Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais, élu en 1978 en pleine guerre froide, a oeuvré et prié toute sa vie en faveur de la paix. Il est notamment à l'origine de la Journée mondiale de la Paix où il a réuni dans la ville d'Assise des croyants de toutes les religions et avec leurs chefs spirituels. Christian de Chergé (1937-1997) est un moine français. Il a choisi de vivre au monastère de Tibhirine, dans les montagnes de l'Atlas, en Algérie. Il était passionné par ce pays et par ses habitants, en grande majorité musulmans. A leur contact, frère Christian a contribué au dialogue avec leur religion, l'islam. En 1996, il est mort assassiné avec six autres moines. Le film, "Des hommes et des dieux" (2010), rend hommage à Christian de Chergé et aux moines de Tibhirine. A travers l'engagement de ces moines, ce film interroge chacun, croyant ou non, sur la fraternité, le courage, l'héroïsme, le don de soi et l'ouverture aux autres.