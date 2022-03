Ciel changeant. Haïkus du jour et de la nuit

La poésie est un voyage à travers les mots, et te voici, chère lectrice, cher lecteur, au seuil d'une promenade entre prose et haïkus, ces poèmes brefs d'inspiration japonaise qui tentent de saisir l'instant fugace et l'éphémère en toute chose. De l'aube à la fin de la nuit, ce recueil t'invite à traverser et à ressentir des changements de lumière, de climats et d'états d'âme. Il raconte une journée vécue de l'intérieur. Célébrant la poésie des vingt-quatre heures, ces méditations du quotidien n'ont qu'un but : réveiller le goût des minutes inutiles. Ciel changeant - en filant la mouette emporte mon regard