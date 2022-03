Vieille, c'est à quelle heure ?!

Et si la cinquantaine était le début d'une nouvelle étape de vie ? C'est la question essentielle que nous pose Sophie Dancourt dans cet ouvrage. Considérée comme l'antichambre de la mort sociale, cette dizaine marque dans la vie des femmes un tournant décisif trop souvent synonyme d'invisibilité. C'est pourtant le moment pour ces femmes de se libérer du syndrome de la bonne élève et de la femme parfaite, et de se réaliser pleinement. Un livre résolument engagé et salvateur.