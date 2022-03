Ma bible des plantes qui soignent. Le guide de référence de la phytothérapie

Le mode d'emploi des plantes médicinales : comment les récolter, confectionner ou acheter les préparations les plus courantes (tisanes, cataplasmes, sirops, teintures-mères, élixirs floraux, gélules, ampoules...). Aloès, angélique, arnica, astragale, aubépine, eucalyptus, millepertuis... 220 plantes et leurs propriétés thérapeutiques. De Acné à Zona, l'abécédaire des 110 maux du quotidien les plus courants et plus de 1 000 recettes pour se soigner grâce aux plantes. 1 cahier inédit de 32 pages tout en couleurs : les meilleures recettes de tisanes composées."