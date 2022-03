Je fabrique moi-même mes produits d'entretien. Dites adieu aux produits industriels nocifs pour l’environnement et la santé

Facile et ludique, fabriquer soi-même ses produits d'entretien est un premier pas simple vers un quotidien plus naturel et plus sain. Dans ce guide, découvrez : Tous les avantages des produits ménagers maison : plus respectueux de l'environnement comme de votre santé, et moins coûteux. Les ustensiles et ingrédients essentiels pour réaliser facilement ses produits : alcool ménager, bicarbonate, cristaux de soude, citron, savon de Marseille, sel, vinaigre blanc... Plus de 45 recettes et astuces pour entretenir toute la maison : cuisine, vaisselle, salle de bains, linge, etc. LE GUIDE 100 % PRATIQUE POUR APPRENDRE A FABRIQUER SOI-MEME SES PRODUITS MENAGERS