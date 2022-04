Captain America T02 (Fresh start) : On meurt toujours trop jeune

Grâce aux Filles de la Liberté, Steve Rogers est sorti de prison. En fuite, avec l'aide de nombreux alliés, il va devoir prouver son innocence dans l'assassinat de Thunderbolt Ross, et faire tomber l'association de malfaiteurs qu'on nomme l'Oligarchie. Mais qui est la Dryade, la mystérieuse femme à la tête des Filles de la Liberté ? Qui est le nouveau Scourge ? Et que complote réellement Crâne Rouge ? Suite et fin de l'immense saga de Captain America imaginée par Ta-Nehisi Coates, l'auteur favori de Barack Obama ! Steve Rogers est confronté aux démons qui rongent l'Amérique, en pleine ère Trump, des questions qui menacent son identité même de Captain America. Onze épisodes parmi les 18 recueillis ici n'avaient pas encore été publiés en France !