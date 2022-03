Idées noires - Tabou

J'ai tout pour être heureuse et, pourtant, j'ai perdu l'envie de sourire. Depuis que mes parents m'ont annoncé qu'on déménagerait l'été prochain, mon quotidien s'est assombri. Un immense vide s'est installé en moi, insidieusement. Jouer de la guitare, aller au cinéma avec ma meilleure amie, lire un bon roman, faire une fête... je n'ai plus le goût de rien. Moi qui avais tant de facilité en classe, voilà que l'échec me pend au bout du nez. Devenir vétérinaire ? ... Ce n'est plus qu'un rêve lointain. Me projeter dans l'avenir ? ... Quel avenir ? ! ? Je me sens si fatiguée... La dépression est une maladie neurologique qui affecte le cerveau et qui touche un adolescent sur cinq. Ce mal invisible s'accompagne d'une douleur profonde, de troubles du sommeil, d'une perte d'appétit et d'un sentiment de tristesse inexpliqué. Personne n'est à l'abri de ce trouble qui peut frapper n'importe quand et qui perturbe les rapports familiaux et amicaux, sans oublier la vie à l'école et au travail.