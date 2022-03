TEAM Natation Tome 2 : Les premières compétitions

C'est officiel : Elsa fait maintenant partie du club de natation " Les Tourbillons " ! Pour pouvoir s'entraîner quotidiennement au sein du club, elle doit maintenant fréquenter le collège privé de Saint-Julien, à Drummondville, en secondaire un. Heureusement, Elsa y retrouve ses amies Camille, Amélie, Rosalie, Justine et Florence ! Entre l'école, les entraînements et les premières compétitions, Elsa devra réussir à maîtriser son stress. Elle devra aussi affronter la jalousie de Rosalie et de Camille, guérir d'une allergie dégoûtante, affronter une surprise (alors qu'elle déteste les surprises ! ), endurer un mal d'épaule et, surtout, s'habituer au sourire charmeur de Jamie...