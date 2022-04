Gironde (2e ed)

Du bassin d'Arcachon aux vignobles de Saint-Emilion, 44 balades pour toute la famille à moins d'une heure de route de l'agglomération bordelaise. Des balades citadines, rurales et côtières vous sont proposées dans les sept secteurs géographiques de la Gironde : en Entre-deux-Mers, pays de collines maillées de paisibles bastides ; à Bordeaux, autour du Bassin d'Arcachon ; en Médoc, dans le Libournais ; en Sud Gironde et en Haute Gironde autour de Blaye, d'où la vue est imprenable sur le fleuve et au loin sur son mariage avec l'océan. Souvent ludiques, tous ces itinéraires offrent une grande variété de promenades, de découvertes patrimoniales et de haltes à baignade, à pique-nique, à visites et à rencontres avec un pays d'une incroyable diversité. Des plages aux villes et de celles-ci aux collines peuplées de vignes, toutes les composantes sont réunies pour satisfaire la curiosité des plus jeunes et des plus avertis. Bonnes balades !