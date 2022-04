L'Enfant des lucioles - Tome 01

Bienvenue dans l'univers magique des lutins et farfadets ! Depuis des millénaires, les lutins partagent les ressources de la terre avec les humains et vivent en harmonie avec la nature. Ils mènent une existence discrète, cachée et ont même arrêté de pratiquer la magie au quotidien pour le bien commun. Mais Sifflette et Fifrèle, deux lutines issues d'une famille d'agriculteurs touchée par la sécheresse, comprennent que le monde est en train de changer. L'heure est à l'urgence ! La magie autrefois interdite redevient nécessaire au petit peuple. Leurs parents décident alors d'entreprendre un long voyage pour aller alerter les anciens. Quand le Conseil des lutins autorise de nouveau l'usage de la magie, la petite Fifrèle va assister à la naissance de ses pouvoirs avec stupéfaction ! Bientôt, elle pourra les utiliser de manière inédite et illimitée ! Elle ne le sait pas encore mais son don est à même de modifier l'avenir du peuple lutin qui devra s'adapter pour survivre face aux conséquences du mode de vie des humains toujours plus destructeur. Avec cette nouvelle série en 4 albums, nos deux lutines vont grandir durant 4 saisons et traverser les 4 âges de l'enfance. Arnaud Boutle introduit subtilement la thématique climatique à travers des dessins créatifs et délicats. Il crée un univers enchanté qui éveille et sensibilise les enfants, tout en leur ouvrant en grand les portes du merveilleux.