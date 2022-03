Masque de protection Covid obligatoire. Quelles justifications scientifiques ?

La Vérité sur les masques est le livre que tout le monde entier doit lire, alors que nous sommes en plein dans la pandémie de COVID-19. Ecrit par le Dr Judy Mikovits et Kent Heckenlively, auteurs à succès du New York Times, il passe en revue les preuves pour et contre le port du masque généralisé en public, telles que fournies par les Centers for Disease Control aux USA et la Mayo Clinic [classée en 2020-2021 meilleur hôpital des Etats-Unis, toutes spécialités confondues, par le magazine US News & World Report], ainsi que par des publications scientifiques de premier plan comme le New England Journal of Medicine et The Lancet. Ce débat doit avoir lieu sans peur ni paranoïa. Les sujets cruciaux abordés dans cet ouvrage sont l'effet des masques sur les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone, la façon dont la COVID-19 se propage, l'efficacité des masques selon leur type, les personnes les plus vulnérables à la COVID-19 et les mesures à prendre par les établissements scolaires alors que les enfants reprennent les cours en présentiel.