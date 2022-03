Gestion du sol et machinisme

Le travail du sol pèse lourd dans les performances économiques des exploitations : les opérations, surtout celles de travail profond, sont coûteuses en énergie fossile et en charges de mécanisation. Par ailleurs le travail du sol impacte considérablement, à certaines périodes, l'organisation du travail. Ainsi, les choix en matière de préparation des sols sont, dans une exploitation agricole, déterminants sur les plans économique, agronomique et environnementaux. Dans une première partie, il explique : - les enjeux concernant la manière de faire évoluer les systèmes de culture pour faire face au nouveau contexte auquel l'agriculture est confrontée (baisse des charges, réduction des impacts environnementaux, diminution de l'utilisation des carburants fossiles, ...) - les effets du travail du sol sur le fonctionnement des cultures, les états du milieu cultivé et l'environnement. Dans une seconde partie, sont listés et décrits l'ensemble des machines agricoles (plus de 30 types) permettant de répondre aux objectifs de gestion du sol de chaque exploitation : 1 les outils à dents 2 Les outils à versoirs 3 les outils à disques 4 les outils animés par la prise de force 5 les matériels entrant dans le processus sans être spécifiques