Pitcairn ou les quatre femmes d'Adam

Dans les eaux du Pacifique Sud, en 1814, les navires HMS Briton et Tagus doivent faire escale sur l'île présumée déserte de Pitcairn afin d'effectuer un ravitaillement en eau. Le commandant Pipon et son équipe reçoivent la mission d'aller à terre explorer l'île pour y trouver de l'eau douce. Une fois sur place, c'est la stupeur : l'île est entretenue et semble habitée... Poursuivant leur exploration, les marins découvrent un village peuplé de femmes et d'enfants polynésiens - et pourtant doté d'une église... La cheffe du village, Maimiti, parle même parfaitement anglais ! Alors qu'il peine à comprendre qui sont ces femmes, Pipon découvre une Bible qui semble provenir du HMS Bounty, le navire dont l'équipage s'est révolté et dont les principaux mutins ont disparu sans laisser de trace, vingt-cinq ans plus tôt... Aussitôt questionnée, Maimiti livre alors l'histoire de l'île et de ses habitant : en 1790, neufs mutins du Bounty, accompagnés de dix-huit hommes et femmes tahitiens, accostent à Pitcairn dans l'espoir d'y fonder une société plus juste... Très vite cependant, des tensions entre les marins et les Tahitiens vont apparaître : les différences culturelles entre les deux peuples conduiront rapidement les hommes à s'entretuer... Avant que l'isolement de la communauté ait raison des derniers d'entre eux... Mais le récit de Maimiti est-il sincère ? Tous les mutins ont-ils vraiment disparu ?