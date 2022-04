Les états limites. 4e édition

Les "états limites" ou "borderline" se révèlent dans l'association de traits de personnalité (dépendance, perturbation de la représentation de soi, tendance au passage à l'acte) et de symptômes (dépression, angoisses d'abandon, auto-agression, conduites addictives, impulsivité). Leur définition prête à controverse : s'agit-il d'un trouble de la personnalité, d'un type d'organisation psychopathologique, voire d'une "structure" à l'instar des névroses et des psychoses ? Ou de rien de tout cela ? Le présent ouvrage, réactualisé dans cette 4eédition, offre la description clinique ainsi que la mise en perspective historique, épistémologique et technique nécessaire à l'appréhension de ce qui apparaît relever en fait d'une véritable "pathologie du narcissisme" .