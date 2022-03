Plus de 300 pages et 1 000 photos pour décrire et illustrer les 50 postures-clés du Yoga. Une exigence de précision et des illustrations d'une grande richesse, avec pour chaque posture : les étapes pour rentrer dans la posture, les actions clés, les repères d'alignement, les précautions, les adaptations posturales avec support et les exercices préparatoires. Un livre de yoga moderne et original, avec 100 exercices d'assouplissement et de renforcement ciblés pour progresser dans sa pratique. 25 séquences richement illustrées, réparties par durée, par niveau et par thème. Une méthode complète et progressive, nourrie d'une longue expérience pédagogique : l'encyclopédie du yoga postural est le nouvel ouvrage de référence pour tous les pratiquants et les enseignants de Yoga.