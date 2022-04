Aujourd'hui, Gaspard prend son bain Une courte histoire à écouter 5 puces sonores pour répéter les petites phrases et apprendre à bien parler ! Une chanson pour chanter fort et rigoler ! 1 C'est l'heure d'aller au bain. Gaspard se déshabille. (puce : je me déshabille et hop, au bain ! ) 2 Dans la baignoire, Gaspard joue avec son bateau et son canard ! (puce : Dans la baignoire, je joue avec la mousse. Mais où sont mon bateau et mon canard ! hi hi) 3 Avec son gant et son savon, Gaspard se frotte les pieds, les genoux, les fesses, le cou... (puce : je frotte mes pieds, mes genoux, mes jambes, mes fesses, mon ventre, mon cou. Pfff, c'est dur) 4 Maintenant, il faut se laver les cheveux, Gaspard. Tu es prêt pour le shampoing ? dit maman. (puce : je mouille mes cheveux et je suis prêt pour le shampoing qui ne pique pas les yeux ! ) 5 C'est fini ! Gaspard s'essuie avec la grande serviette ! Voilà ! il est tout propre ! (puce : je suis tout propre et je sens bon. Vite, je me sèche avec la grande serviette.)