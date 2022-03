D’Apollo à Artemis. Dans les coulisses de la conquête spatiale. 50 ans de témoignages exclusifs, 2e édition

Cinquante ans de conquête spatiale depuis le lancement du programme Apollo jusqu'à Artemis, le nouveau programme lunaire habité. Pour demeurer au coeur d'une actualité spatiale très animée, Lukas Viglietti nous propose ce nouveau livre rédigé à partir du précédent Apollo confidentiel, enrichi d'un chapitre supplémentaire exclusivement consacré à Artemis. Nous y découvrirons par exemple la course effrénée entre les Chinois et les Américains, la rivalité entre les deux milliardaires Jeff Bezos (Blue Origin) et Elon Musk (Space X) ou bien la participation active de Thomas Pesquet au sein de l'Agence spatiale européenne. Ce dernier n'est-il pas appelé à devenir d'ailleurs, très probablement, le premier Français à marcher sur la Lune ? L'ambition deLukas Viglietti est claire : devenir le confident privilégié des acteurs clés d'Artemis comme il l'est maintenant auprès de ceux d'Apollo. Le texte sera une fois encore optimisé sous la plume croustillante de René Cuillierier, journaliste et vulgarisateur scientifique. Nouvelle préface de Charlie Duke, le plus jeune marcheur lunaire de l'histoire et l'un des quatre encore vivants. Sommaire Préface de Charlie Duke - 1. Aller sur la Lune - 2. La course s'accélère - 3. Premiers pas, Apollo 11 - 4. En plein dans le mille, Apollo 12 - 5. Trois hommes en danger, Apollo 13 - 6. Remettre le pied à l'étrier, Apollo 14 - 7. Excursion en montagne, Apollo 15 - 8. Sous le soleil du sud, Apollo 16 - 9. La fin du début ? Apollo 17 - 10. La reconquête. Artemis