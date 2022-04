Le Channeling. Outils et protocoles pour communiquer avec vos guides

Ce livre est canalisé et provient des Etres de lumière, afin d'accompagner l'éveil des consciences, d'élever votre taux vibratoire et de vous transmettre des informations et des clés sur le monde de l'invisible. Channel et médium, Karine Troncy vous transmet tous les outils et ses précieux conseils pour vous permettre d'en savoir plus sur vos "accompagnants" de l'invisible, dont vous partagez la vie depuis toujours, parfois sans en avoir conscience. Grâce aux nombreux exercices et protocoles, apprenez à vous connecter facilement aux guides, maîtres ascensionnés, défunts, anges, galactiques, mais aussi au petit peuple de la terre, au gardien des lieux...Page après page, vous serez guidé vers votre épanouissement personnel et votre mission d'incarnation grâce aux messages des êtres de lumière qui veillent sur vous