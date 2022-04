Talleyrand Bonaparte. Une double méprise

A la belle surprise de cet entretien entre Charles-Maurice de Talleyrand et Napolé ; on Bonaparte vont s'ajouter aussitô ; t des projets pour le futur proche, la volonté ; de prendre le pouvoir et de l'exercer, une fascination ré ; ciproque, mais dé ; jà ; en arriè ; re-plan les contours d'une double mé ; prise entre ces deux caractè ; res de feu et d'air ! Ce texte sous la forme d'un dialogue thé ; â ; tral entre nos deux protagonistes a é ; té ; construit à ; partir de té ; moignages historiques.