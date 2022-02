Aventuriers du Cervin. Une montagne mythique racontée par les guides

Le Cervin, situé sur la frontière italo-suisse, est un sommet mythique qui attire bon nombre d'alpinistes amateurs... Mais derrière ces excursionnistes, il y a des guides, ascensionnistes chevronnés qui ont fait de la montagne leur terrain de jeu. Pour eux, le Cervin n'a plus de secret, et le métier les a conduits plus d'une fois au seuil du danger. Ce sont ces aventures que Kurt Lauber souhaitait raconter ; les récits de femmes et d'hommes courageux, façonnés par la montagne, prêts à risquer leur vie pour exercer leur passion. Des récits vibrants et intimes, qui content les joies et les peines qu'assène le Cervin. Entre témoignages émouvants et amusants, ce livre est une ode à la nature ; une ode à ces hommes pour toujours liés à la montagne.