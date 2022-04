Entre fiction historique, thriller et romance, un grand roman qui vous entraîne dans les sombres secrets de la famille Durham. 1881. "Big Jim" Durham crée pour Elianne Desmarais, sa jeune épouse française, la plus grande exploitation de cannes à sucre du sud du Queensland, et la nomme "Elianne" en son honneur. L'immense domaine devient une forteresse autosuffisante et abrite des centaines de travailleurs, mais " Elianne" et la famille Durham cachent de sombres secrets, qui vont refaire surface dans les années 1960. Pour Kate Durham et ses frères Neil et Alan, la liberté est le maître-mot de la décennie. Rock'n'roll, pilule, guerre du Vietnam, montée du féminisme, immigration asiatique et "Freedom Ride" unissent leurs forces pour ébranler les chaînes des valeurs traditionnelles. Les ouvriers quittent les grandes plantations, la mécanisation diminue le besoin de main-d'oeuvre, et la famille Durham va être entraînée dans un engrenage malsain... Les secrets de famille vont ressurgir, et tout le monde n'en sortira pas indemne...