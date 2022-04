Paris mystique. Petit guide historique du Paris ésotérique

Entre alchimie, occultisme, sorcellerie et illuminisme, Paris mystique retrace le parcours de tous les lieux et personnages magiques que Lutèce a pu connaître. Ici, pas de théorie du complot ou de vulgaires histoires de fantômes, mais des faits étayés, vérifiés et avérés. On part du néolithique et de ses mégalithes, en passant par les anciens temples gallo-romains, on rencontre des personnages légendaires comme Jacques de Molay, Jeanne de Brigue ou encore Gérard de Nerval, on découvre des monuments mystérieux et alchimiques comme la fontaine Saint-Michel et l'église Saint-Merri, pour atterrir au détour d'une ruelle dans l'une des organisations luttant contre la sorcellerie et les rites sataniques qui gangrénaient la société sous Louis XIV. Thèses et rapports de procès de sorcellerie à l'appui, l'autrice nous dépeint un Paris riche d'anecdotes abracadabrantes. Ici, rien n'est laissé au hasard : les faits sont racontés au plus près du réel, parce que l'histoire de notre capitale, sans besoin aucun de fioritures, est déjà puissamment magique.